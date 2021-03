Coronavirus, la nuova 'Indipendenza' degli Usa. Biden: 'Il 4 luglio ritorno alla normalità' (Di sabato 13 marzo 2021) "Tutti gli americani saranno dichiarati vaccinabili entro il primo di maggio " e per il 4 luglio ci sara' un ritorno ad una quasi normalita', con la possibilita' di "piccoli gruppi" per fare il ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 13 marzo 2021) "Tutti gli americani saranno dichiarati vaccinabili entro il primo di maggio " e per il 4ci sara' unad una quasi normalita', con la possibilita' di "piccoli gruppi" per fare il ...

Advertising

petergomezblog : Coronavirus, governo verso la nuova stretta: oggi il vertice di maggioranza con il Cts - nuova_venezia : Purtroppo in rapidissima ascesa i nuovi casi di contagio in Veneto in questa terza ondata della pandemia: sono stat… - ilquotidianoweb : #Coronavirus, la #Calabria aumenta le #vaccinazioni: nuova organizzazione e diffida ai #medici di base… - PerugiaToday : VIDEO Coronavirus, Umbria in zona arancione e nuova ordinanza: il messaggio della presidente Tesei - PerugiaToday : Coronavirus, nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria -