Coronavirus Italia, il bollettino del 13 marzo: 26.062 nuovi casi, 317 i morti. Tasso di positività al 6,98% (Di sabato 13 marzo 2021) Sono 26.062 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia.Secondo i dati del ministero della Salute diffusi oggi, sabato 13 marzo, sono 26.062 i casi di Covid-19 registrati nel nostro paese, a dispetto dei 26.824 di ieri. 317 le vittime, in lieve calo rispetto alla giornata di ieri in cui ne sono state registrate 380. Sono stati effettuati 372.944 tamponi molecolari e antigenici (ieri i test erano stati 369.636).Il Tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è del 6,98%%, ieri era stato del 7,2%, quindi oggi in calo dello 0,2%. I casi totali da inizio epidemia sono 3.201.838, i morti 101.881. Gli attualmente positivi sono 520.061 (+10.744 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 marzo 2021) Sono 26.062 idiregistrati nelle ultime 24 ore in.Secondo i dati del ministero della Salute diffusi oggi, sabato 13, sono 26.062 idi Covid-19 registrati nel nostro paese, a dispetto dei 26.824 di ieri. 317 le vittime, in lieve calo rispetto alla giornata di ieri in cui ne sono state registrate 380. Sono stati effettuati 372.944 tamponi molecolari e antigenici (ieri i test erano stati 369.636).Ildi(rapporto positivi/test) odierno è del 6,98%%, ieri era stato del 7,2%, quindi oggi in calo dello 0,2%. Itotali da inizio epidemia sono 3.201.838, i101.881. Gli attualmente positivi sono 520.061 (+10.744 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti ...

Advertising

RaiNews : 'Gravi allergie sono tra i possibili effetti collaterali' del vaccino #AstraZeneca, recita una nota odierna dell'… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 26.062 nuovi casi con 372.944 tamponi e 317 morti #coronavirus - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 marzo: 26.062 nuovi casi e 317 morti - ElioLannutti : Coronavirus, ultime notizie: in Italia altri 26.062 casi e 317 vittime, 270 nuovi pazienti in terapia intensiva… - SkyTG24 : Covid Italia, aumentano le terapie intensive: le Regioni sopra la soglia d’allerta. I DATI -