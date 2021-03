Coronavirus in Toscana: quasi 5mila morti da inizio pandemia. E 20 oggi, 13 marzo. 1.326 i contagi (Di sabato 13 marzo 2021) Sono quasi 5mila i morti per Coronavirus in Toscana da inizio pandemia. Esattamente 4.922. Compresi quelli registrati oggi, 13 marzo, che sono 20: si tratta di 11 uomini e 9 donne con età media di 79 anni. Mentre sono ancora in aumento i nuovi positivi: 1.326 (1.287 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico), con età media di 45 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 13 marzo 2021) Sonoperinda. Esattamente 4.922. Compresi quelli registrati, 13, che sono 20: si tratta di 11 uomini e 9 donne con età media di 79 anni. Mentre sono ancora in aumento i nuovi positivi: 1.326 (1.287 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico), con età media di 45 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

