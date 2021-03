Coronavirus | in Lombardia 66 morti Sono 54 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore

(Di sabato 13 marzo 2021) Il bollettino del 13 marzoin totale 29.159 inle vittime positive alda quando è cominciata l’emergenza sanitaria: +66 in 24 ore mentre ieri le vittime erano state 89 e due giorni fa 81). Diminuisce l’incremento da ieri dicasi di contagio da Covid-19 – +5.809, mentre 24 ore fa erano stati +6.262 e due giorni prima +5.849. Le persone ospedalizzate nei reparti ordinari della regioneal momento 6.068, +159 rispetto a ieri. Ci694 persone ricoverate nei reparti di– ieri erano 667in, con 5424 ore (ieri erano stati 39). Dall’inizio ...

Sono 5.809 i nuovi contagi diinsecondo il bollettino della Protezione civile di oggi, 13 marzo, pubblicato anche dal ministero della Salute. Si registrano altri 66 morti nella regione, che da lunedì passerà ...Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 26.062 casi positivi dae 317 morti a causa della COVID - 19. Attualmente i ricoverati sono 27.135 (565 in più ...24 ore sono(5.ROMA (ITALPRESS) – Sono 26.062 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 26.824 ... La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (5.809), seguita ...Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni ... 1.512.000 AstraZeneca e 493.000 Moderna. Tag:bollettino, coronavirus, italia.