Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di sabato 13 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 marzo Scende leggermente la curva in Italia. Sono 26.062 i nuovi casi nelle ultime 24 ore su oltre 372mila tamponi. Tasso di positività che scende al 6.9%. Se si considerano solo i molecolari è del 12,8%. Ritornano a diminuire anche i decessi (317), mentre aumenta la pressione sui servizi sanitari e gli ingressi in terapia intensiva (270). La Lombardia (+5.809) è la ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 marzo 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 13 marzo Scende leggermente la curva in. Sono 26.062 i nuovi casi nelle24 ore su oltre 372mila tamponi. Tasso di positività che scende al 6.9%. Se si considerano solo i molecolari è del 12,8%. Ritornano a diminuire anche i decessi (317), mentre aumenta la pressione sui servizi sanitari e gli ingressi in terapia intensiva (270). La Lombardia (+5.809) è la ...

Advertising

RaiNews : 'Gravi allergie sono tra i possibili effetti collaterali' del vaccino #AstraZeneca, recita una nota odierna dell'… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 marzo: 26.062 nuovi casi e 317 morti - sole24ore : ?? Via libera dell'Ema a Johnson & Johnson. Danimarca, Norvegia e Islanda bloccano Astrazeneca, Italia ferma un lott… - interrisnews : I dati giornalieri del Ministero della Salute sull'andamento della #pandemia in Italia ?? #coronavirus - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Sono 26.062 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 26.824) a fronte di 372.944 tamponi effe… -