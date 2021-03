Coronavirus, il commissario Figliuolo: «Italiani vaccinati entro l’estate o anche prima. Combatto solo per vincere» (Di sabato 13 marzo 2021) Combatte per vincere il generale Francesco Figliuolo. Il commissario per l’emergenza Coronavirus, nominato da Mario Draghi, in questi giorni è impegnato nell’attuazione del nuovo grande piano vaccinale anti-Covid. «La campagna dovrà finire entro l’estate», dice in un colloquio con il Corriere e il Foglio dopo l’intervento del premier all’hub vaccinale di Fiumicino. «Se faremo prima saremo stati più bravi», ha continuato il commissario, «se andrà male, tornerò a fare quello che facevo prima. Scherzo, ovviamente». Ma a questo punto della campagna il tempo per ironizzare è poco, soprattutto ora che il ritmo giornaliero delle somministrazioni dovrà essere triplicato (da 170mila a 500mila) e che le forze da garantire dovranno scendere in ... Leggi su open.online (Di sabato 13 marzo 2021) Combatte peril generale Francesco. Ilper l’emergenza, nominato da Mario Draghi, in questi giorni è impegnato nell’attuazione del nuovo grande piano vaccinale anti-Covid. «La campagna dovrà finire», dice in un colloquio con il Corriere e il Foglio dopo l’intervento del premier all’hub vaccinale di Fiumicino. «Se faremosaremo stati più bravi», ha continuato il, «se andrà male, tornerò a fare quello che facevo. Scherzo, ovviamente». Ma a questo punto della campagna il tempo per ironizzare è poco, soprattutto ora che il ritmo giornaliero delle somministrazioni dovrà essere triplicato (da 170mila a 500mila) e che le forze da garantire dovranno scendere in ...

Advertising

DPCgov : #Coronavirus #6marzo Le strategie operative per il piano vaccinale al centro del Comitato Operativo di… - Open_gol : Il generale si dice ottimista sul nuovo piano vaccinale. Le dosi disponibili? «Johnson&Johnson risolverà i problemi» - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus, il commissario #Figliuolo: 'Italiani vaccinati entro l’estate o anche prima. Combatto solo per vincer… - NewSicilia : I criteri del nuovo piano #vaccini contro il #Covid e i risultati attesi dal Governo #Newsicilia - MarcoLUDOVIC0 : Sul @sole24ore di #oggi #13Marzo il programma del commissario #Figliuolo nelle regioni più a rischio per il… -