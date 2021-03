Coronavirus, il bollettino di oggi 13 marzo: 26.062 nuovi casi e 317 morti (Di sabato 13 marzo 2021) Sono stati eseguiti 372.944 tamponi e l'indice di positività è del 6,98%. Ieri erano stati registrati 26.824 nuovi casi e 380 vittime, con 369.636 test effettuati Leggi su repubblica (Di sabato 13 marzo 2021) Sono stati eseguiti 372.944 tamponi e l'indice di positività è del 6,98%. Ieri erano stati registrati 26.824e 380 vittime, con 369.636 test effettuati

