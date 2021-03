Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore: rallentano i contagi. Nuovo decreto, Italia rossa a Pasqua – LIVE (Di sabato 13 marzo 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 17.30 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 marzo Coronavirus13.54 – Coronavirus, Speranza firma le nuove ordinanze: i colori delle Regioni 10.23 – Coronavirus, le regole in zona rossa: cosa si può fare e cosa no fino a Pasqua 9.55 – Cosa si può fare a Pasqua e Pasquetta: le regole 8.25 – Coronavirus, i colori delle Regioni dal 15 marzo 8.03 – Via ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 marzo 2021) Allarmein, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 17.30 –in, ildel 13 marzo13.54 –, Speranza firma le nuove ordinanze: i coloriRegioni 10.23 –, le regole in zona: cosa si può fare e cosa no fino a9.55 – Cosa si può fare ae Pasquetta: le regole 8.25 –, i coloriRegioni dal 15 marzo 8.03 – Via ...

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 marzo: 26.062 nuovi casi e 317 morti - RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 marzo: 26072 nuovi casi, 317 morti, il tasso di positività sfiora il 7%… - PasqualeMarro : #BollettinoCoronavirusItalia: i dati di oggi, sabato 13 marzo 2021 - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 marzo: 26.062 nuovi casi e 317 morti -