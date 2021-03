Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore: rallentano i contagi. Focolaio al ‘San Martino, positiva anche un’infermiera no-vax – LIVE (Di domenica 14 marzo 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 23.00 – Infermiera no-vax positiva al Coronavirus Focolaio all’ospedale San Martino di Genova. Tra le persone positive anche l’infermiera no-vax. “La Direzione – si legge in una nota, riportata da La Repubblica – informa che è stato individuato un cluster, derivante da variante inglese, al 1° piano del Padiglione Maragliano. E’ risultata positiva un’infermiera che si era rifiutata di sottoporsi alla vaccinazione“. 22.30 – Coronavirus, da Roma a Milano: ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 marzo 2021) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 23.00 – Infermiera no-vaxalall’ospedale Sandi Genova. Tra le persone positivel’infermiera no-vax. “La Direzione – si legge in una nota, riportata da La Repubblica – informa che è stato individuato un cluster, derivante da variante inglese, al 1° piano del Padiglione Maragliano. E’ risultatache si era rifiutata di sottoporsi alla vaccinazione“. 22.30 –, da Roma a Milano: ...

