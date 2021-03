Coronavirus: il bollettino dell’Asl di Benevento: 91 i positivi (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Altri 91 positivi nella giornata attuale: è quanto emerge dal bollettino dell’Asl di Benevento che ha processato ben 773 tamponi. Dodici sono le persone che presentano sintomi, 79 invece no. L’azienda sanitaria ha comunicato anche 21 guarigioni e un decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Altri 91nella giornata attuale: è quanto emerge daldiche ha processato ben 773 tamponi. Dodici sono le persone che presentano sintomi, 79 invece no. L’azienda sanitaria ha comunicato anche 21 guarigioni e un decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

