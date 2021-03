Coronavirus: il bollettino aggiornato al 13 marzo 2021 (Di sabato 13 marzo 2021) Come di consueto il Ministero della Salute ha diramato il bollettino giornaliero in merito all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia L’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia al 13 marzo 2021, è decisamente poco confortante. Nel bollettino odierno diramato dalla protezione civile si evince che il numero dei contagiati odierni è pari a 26.062. Per quanto riguarda il dato relativo ai decessi, nel bollettino di oggi si contano ben 317 morti. Seppur in lieve calo rispetto al dato degli scorsi giorni è ugualmente indice di grande pericolosità. Sul fronte guariti il dato odierno è pari a 14.970. Continua imperterrita la pressione del Coronavirus sulla situazione ospedaliera italiana. Ad oggi si conta un incremento dei posti ... Leggi su zon (Di sabato 13 marzo 2021) Come di consueto il Ministero della Salute ha diramato ilgiornaliero in merito all’andamento dell’epidemia diin Italia L’andamento dell’epidemia diin Italia al 13, è decisamente poco confortante. Nelodierno diramato dalla protezione civile si evince che il numero dei contagiati odierni è pari a 26.062. Per quanto riguarda il dato relativo ai decessi, neldi oggi si contano ben 317 morti. Seppur in lieve calo rispetto al dato degli scorsi giorni è ugualmente indice di grande pericolosità. Sul fronte guariti il dato odierno è pari a 14.970. Continua imperterrita la pressione delsulla situazione ospedaliera italiana. Ad oggi si conta un incremento dei posti ...

Advertising

RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 marzo: 26.062 nuovi casi, i morti sono 317 - SkyTG24 : Coronavirus, ultime news. Da lunedì Italia rossa e arancione, solo Sardegna bianca. LIVE - PianetaMilan : Bollettino #Coronavirus Protezione Civile 13 marzo: i dati ufficiali - #ACMilan #Milan - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 13 marzo 2021: 26.062 nuovi casi e 317 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… -