Coronavirus, i dati di oggi – 26.062 nuovi casi su 372.944 tamponi. Altri 317 morti e 497 pazienti in più ricoverati in area medica (Di sabato 13 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 26.062 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 372.944 tamponi effettuati (venerdì i contagi erano stati 26.824 con 369.636 test). Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è del 6,98%%, solo leggermente in calo rispetto a ieri (7,25%). I morti sono stati 317, mentre i guariti 14.970. Sono 270 gli ingressi in terapia intensiva registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 68 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.982 persone. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 497 unità rispetto a ieri, portando il totale a 24.153. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 26.062dia fronte di 372.944effettuati (venerdì i contagi erano stati 26.824 con 369.636 test). Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è del 6,98%%, solo leggermente in calo rispetto a ieri (7,25%). Isono stati 317, mentre i guariti 14.970. Sono 270 gli ingressi in terapia intensiva registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 68in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.982 persone. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati idi 497 unità rispetto a ieri, portando il totale a 24.153. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

borghi_claudio : Scusate @Ariachetira ma DA DOVE LI PRENDETE I DATI CHE AVETE DATO IN DIRETTA SUGLI EFFETTI ALLERGICI? I dati sono Q… - borghi_claudio : Per la precisione qui trovate tutti i dati relativi alle reazioni segnalate dei vaccini in UK, non sono numeri che… - RegioneER : #Coronavirus, da lunedì 15 MARZO tutta l'Emilia-Romagna in ZONA ROSSA. La decisione del Governo sulla base delle in… - _xenio_ : RT @borghi_claudio: @FmMosca Ne ho parlato altre volte. Ci sono i dati inglesi. 20 milioni di vaccinati e segnalazione di effetti avversi d… - jabbaTM : RT @cris_cersei: Come se fosse caduto un Boeing... ?? -