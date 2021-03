Coronavirus, Figliuolo: “Tutti gli italiani vaccinati entro fine settembre” (Di sabato 13 marzo 2021) Il commissario Figliuolo sulla campagna di vaccinazione: “Immunità di gregge prima della fine dell’estate”. ROMA – Il commissario Figliuolo ha assicurato un’accelerazione della campagna di vaccinazione già nei prossimi giorni. Il militare nominato da Draghi al posto di Arcuri ha auspicato un ritorno alla normalità entro fine settembre. Come riportato da La Repubblica, il generale spera di poter anticipare i tempi e vaccinare Tutti gli italiani già prima della fine dell’estate. Obiettivi che potrebbero portare ad una immunità di gregge già tra giugno e luglio o al massimo ad agosto. Patheon Thermo Fisher l’azienda che produrrà i vaccini in Italia L’accelerazione potrebbe essere facilitata dalla produzione dei vaccini in ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 marzo 2021) Il commissariosulla campagna di vaccinazione: “Immunità di gregge prima delladell’estate”. ROMA – Il commissarioha assicurato un’accelerazione della campagna di vaccinazione già nei prossimi giorni. Il militare nominato da Draghi al posto di Arcuri ha auspicato un ritorno alla normalità. Come riportato da La Repubblica, il generale spera di poter anticipare i tempi e vaccinaregligià prima delladell’estate. Obiettivi che potrebbero portare ad una immunità di gregge già tra giugno e luglio o al massimo ad agosto. Patheon Thermo Fisher l’azienda che produrrà i vaccini in Italia L’accelerazione potrebbe essere facilitata dalla produzione dei vaccini in ...

