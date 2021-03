Coronavirus, da Roma a Milano: parrucchieri e ristoranti sold out (Di sabato 13 marzo 2021) parrucchieri e ristoranti a Roma e Milano sold out prima dell’entrata in ‘zona rossa’. Confesercenti: “Richieste aumentate del 100 per cento”. Roma – parrucchieri e ristoranti sold out a Roma e Milano prima dell’entrata in zona rossa. E’ stato un sabato (13 marzo 2021 n.d.r.) ricco di persone in strada per trascorrere l’ultimo weekend prima del passaggio a misure più restrittive. Registrate anche file ai supermercati. E, come un anno fa, è iniziata la caccia al lievito madre, alla pasta e a tutti i prodotti che sono stati i più acquistati nel primo lockdown. Confesercenti: “A Roma tanti ristoranti pieni” Un ultimo weekend in giallo anche a ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 marzo 2021)out prima dell’entrata in ‘zona rossa’. Confesercenti: “Richieste aumentate del 100 per cento”.out aprima dell’entrata in zona rossa. E’ stato un sabato (13 marzo 2021 n.d.r.) ricco di persone in strada per trascorrere l’ultimo weekend prima del passaggio a misure più restrittive. Registrate anche file ai supermercati. E, come un anno fa, è iniziata la caccia al lievito madre, alla pasta e a tutti i prodotti che sono stati i più acquistati nel primo lockdown. Confesercenti: “Atantipieni” Un ultimo weekend in giallo anche a ...

