Coronavirus | cosa è consentito fare in zona rossa | tutte le regole aggiornate

Advertising

marin_cdm : RT @mani72012: Buon sabato amici. ???? Domanda: ma durante il #Contebis cosa hanno fatto x proteggere il popolo dal #coronavirus? Dunque vedi… - dolores20943592 : RT @mani72012: Buon sabato amici. ???? Domanda: ma durante il #Contebis cosa hanno fatto x proteggere il popolo dal #coronavirus? Dunque vedi… - FrancaRenatadi2 : @MatarellaSergio che cosa devono fare nella loro vita Privata. Non Lo volete capire. CHE non Potete decidere che D… - Alessia_Lilian : @ambragaravaglia @cerberoTO Certo: - Gioh12739002 : L'unica cosa bella del #coronavirus sono le videolezioni :) #unpopularopinion -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cosa

Il Sole 24 ORE

Piemonte verso la zona rossa:cambierà dalla prossima settimana Spostamenti e visite ai congiunti In area rossa, anche nel proprio comune, sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: -......dal 15 marzo in questi comuni della Toscana 13 marzo 2021: 1.326 nuovi casi e 20 decessi in Toscana 13 marzo 2021 Nuovo decreto: spostamenti, attività, visite a parenti e amici,si ...Marc Marquez si è recato a Doha, sede della prima gara della stagione MotoGp, il Gp del Qatar, per farsi vaccinare contro il Covid-19, cosa che sta facendo gran parte del paddock, ...Cosa si tratta di fare è chiaro agli esperti del settore e ... Ma molto meno costosa di quanto lo è stata la crisi da Covid-19. Sul versante internazionale, i Paesi democratici che hanno i muscoli ...