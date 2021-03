Coronavirus, Campania: “Evitiamo psicosi”, le parole di De Luca sulla sospensione del secondo lotto di vaccino (Di sabato 13 marzo 2021) Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto in merito alla sospensione di un secondo lotto di vaccino Astrazeneca contro il Coronavirus: “Evitiamo psicosi” “Evitiamo psicosi”, le parole di Vincenzo De Luca in merito alla sospensione del secondo lotto di vaccino Astrazeneca (fonte facebook)Un secondo lotto di vaccino Astrazeneca contro il Coronavirus è stato bloccato in Campania, l’intervento del Governatore Vincenzo De Luca: “Evitiamo psicosi”. Il ... Leggi su altranotizia (Di sabato 13 marzo 2021) Il Governatore della, Vincenzo De, è intervenuto in merito alladi undiAstrazeneca contro il: “” “”, ledi Vincenzo Dein merito alladeldiAstrazeneca (fonte facebook)UndiAstrazeneca contro ilè stato bloccato in, l’intervento del Governatore Vincenzo De: “”. Il ...

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus: da lunedi' zone rosse Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Mar… - SkyTG24 : Covid Campania, 2.644 positivi su oltre 22mila tamponi. DIRETTA - FGazzelloni : RT @Radio1Rai: ?? #Coronavirus Bozza Ist. Sup. Sanità: 11 regioni sopra soglia critica per terapie intensive. Tasso occupazione naz. 31%. Tr… - infoitinterno : Coronavirus Campania, proclamato la sciopero dei medici del 118 - infoitinterno : UFFICIALE - Coronavirus, Campania resta in zona rossa e a Pasqua sarà lockdown -