Coronavirus Campania, De Luca: “Da oggi è aperta la vaccinazione per questa categoria” (Di sabato 13 marzo 2021) Coronavirus Campania, De Luca annuncia che da oggi è aperta la piattaforma per le adesioni alle vaccinazioni riservate ai campani oltre i settanta L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 13 marzo 2021), Deannuncia che dala piattaforma per le adesioni alle vaccinazioni riservate ai campani oltre i settanta L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus: da lunedi' zone rosse Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Mar… - PasqualeCacace5 : RT @ilgiornalelocal: #Covid in #Campania, aperta piattaforma adesioni over 70 Online le attestazioni di vaccinazione: ecco me fare https… - antonellaa262 : E’ stata aperta la piattaforma per le adesioni da fare agli over 70 dei vaccini in Campania. Ecco come fare.… - infoitinterno : Coronavirus, Unità di crisi Campania: 'No a controindicazioni vaccini Astrazeneca' - coscienzavigile : RT @InfoCilentoWeb: Vaccini, in #Campania alla via adesioni per over 70 #Coronavirus -