Coronavirus | 317 vittime nelle ultime 24 ore Altre 68 persone finiscono in terapia intensiva 2 982 in totale Il tasso di positività è al 6 | 98%

(Di sabato 13 marzo 2021) Il bollettino del 13 marzo Sono 317 i decessi dasegnalati in Italia24 ore dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Un dato in calo rispetto alle +380registrate dal monitoraggio di ieri, 12 marzo. Ildi morti per Covid-19 da inizio pandemia è arrivato a quota 101.881. Scende anche il numero dei nuovi positivi: +26.062 contro i +26.824 del bollettino di ieri. Gli attualmente positivi oggi sono 520.061 ( 509.317 ieri, 497.350 due giorni fa). La situazione negli ospedali italiani La pressione sulle strutture ospedaliere continua ad aumentare. Sono 24.153 i ricoveri in area medica (23.656 ieri), 2.982 i pazienti in, con 270 ingressi giornalieri (226 ieri). Il bollettino ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 12/03/21 • Attualmente positivi: 509.317 • Deceduti: 101.564 (+380) • Dimessi/Guariti: 2.564.926 (… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 26.062 nuovi casi con 372.944 tamponi e 317 morti #coronavirus - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 marzo: 26.062 nuovi casi e 317 morti - LuigiAssecasa : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 26.062 contagiati • 317 morti • 14.970 guariti +68 terapie intensive | +497 rico… - blogsicilia : #notizie #sicilia Coronavirus, 26.062 nuovi casi e 317 decessi nelle ultime 24 ore - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 317

Sono 26.062 i nuovi casi di contagio diin Italia (ieri sono stati +26.824). Sale così ... Nelle ultime 24 ore sonoi morti (ieri sono stati 380), i guariti sono invece 14.970 (ieri 14.Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 26.062 casi positivi damorti a causa della COVID - 19. Attualmente i ricoverati sono 27.135 (565 in più di ieri), di cui 2.982 nei reparti di terapia intensiva (68 in più di ieri) e 24.153 negli altri ...I morti sono 317, ieri erano stati 380 ... Sono 270 gli ingressi in terapia intensiva per il Covid-19. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 68 pazienti in più. In totale in rianimazione ci ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 26.062 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 26.824 ... Nelle ultime 24 ore sono stati 317 i decessi, per un totale di 101.881 vittime da inizio pandemia. Con quelli di ...