Coppa Italia: Brava Roma, i complimenti di Rita Guarino (Di sabato 13 marzo 2021) Grande prestazione della Roma nella partita d'andata della semifinale di Coppa Italia. Prima sconfitta in campo nazionale per la Juventus Women guidata da Rita Guarino. La sua squadra non è riuscita a riprodurre quel gioco che ormai la caratterizza e a sfruttare alcune interessanti occasioni. E' mancata la continuità così come ha sottolineato Guarino. Purtroppo torna a Torino con due infortuni importanti. Cristiana Girelli ha riportato un trauma vertebrale, fortunatamente sono state escluse fratture ma dovrà sottoporsi nei prossimi giorni ad ulteriori accertamenti. barbara Bonansea è uscita anticipatamente dal campo per un problema al flessore della coscia destra. Anche per lei ulteriori esami nei prossimi giorni. Come è andata la partita? Roma in vantaggio dopo ...

