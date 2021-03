Coppa America, il vento frega Luna Rossa: ancora pari con New Zealand, è 3-3. Spithill: "Un campo minato" (Di sabato 13 marzo 2021) Finisce 3 a 3 la nuova sfida tra Luna Rossa e New Zeland nella gara 6 della finale di Coppa America di vela, nel Golfo di Hauraki, a Auckland. I campioni in carica neozelandesi hanno dominato la seconda prova della giornata di regate. Sul traguardo Te Rehutai, questo il nome della barca di Team New Zealand, ha staccato Luna Rossa, che invece aveva sfruttato l'errore del Team New Zealand nella pre-partenza per vincere la prima regata della giornata di 18 secondi. Il Team New Zealand ha riagguantato il pareggio dominando la sesta gara di 1 minuto e 41 secondi. "Torneremo a combattere, più forti di prima", ha commentato a caldo il co-timoniere di Luna Rossa Jimmy ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Finisce 3 a 3 la nuova sfida trae New Zeland nella gara 6 della finale didi vela, nel Golfo di Hauraki, a Auckland. I campioni in carica neozelandesi hanno dola seconda prova della giornata di regate. Sul traguardo Te Rehutai, questo il nome della barca di Team New, ha staccato, che invece aveva sfruttato l'errore del Team Newnella pre-partenza per vincere la prima regata della giornata di 18 secondi. Il Team Newha riagguantato il pareggio dominando la sesta gara di 1 minuto e 41 secondi. "Torneremo a combattere, più forti di prima", ha commentato a caldo il co-timoniere diJimmy ...

