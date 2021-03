Coppa America 2021, Soldini: “Luna Rossa, portiamola in Italia” (Di sabato 13 marzo 2021) Luna Rossa può entrare nella storia vincendo la finale di Coppa America 2021 contro New Zealand? “Siamo essenzialmente in parità con i neozelandesi: bisogna avere fortuna e sperare che loro facciano più errori di noi, si gioca tutto sul filo di lana”, dice all’Adnkronos Giovanni Soldini, ora in navigazione sul suo Maserati Multi 70 con cui proverà a battere il record di velocità sulla rotta tra Monaco e Porto Cervo, con partenza stasera. A bordo anche il primo vincitore Italiano della Mini Transat, Ambrogio Beccaria. “Siamo riusciti a vedere le regate in diretta sul telefonino -dice Soldini-, la prima regata è stata perfetta per Luna Rossa, la seconda peccato per lo sbaglio in partenza. Quando i neozelandesi, che non ... Leggi su funweek (Di sabato 13 marzo 2021)può entrare nella storia vincendo la finale dicontro New Zealand? “Siamo essenzialmente in parità con i neozelandesi: bisogna avere fortuna e sperare che loro facciano più errori di noi, si gioca tutto sul filo di lana”, dice all’Adnkronos Giovanni, ora in navigazione sul suo Maserati Multi 70 con cui proverà a battere il record di velocità sulla rotta tra Monaco e Porto Cervo, con partenza stasera. A bordo anche il primo vincitoreno della Mini Transat, Ambrogio Beccaria. “Siamo riusciti a vedere le regate in diretta sul telefonino -dice-, la prima regata è stata perfetta per, la seconda peccato per lo sbaglio in partenza. Quando i neozelandesi, che non ...

