Conferenza stampa Semplici: «Mi auguro che Simeone si sblocchi» (Di sabato 13 marzo 2021) Conferenza stampa Semplici: le parole del tecnico alla vigilia della sfida contro la Juventus, match valido per la 27ª giornata di Serie A Dopo tre risultati utili consecutivi il Cagliari si appresta a sfidare la Juventus di Pirlo alla Sardegna Arena, match valido per la 27ª giornata di Serie A. Nel giorno di vigilia, sabato 13 marzo, Leonardo Semplici parla in Conferenza stampa per presentare l’incontro. Ecco le sue parole: «Troviamo una squadra forte e di grande valore, secondo me ha la migliore rosa del campionato. Dispiace che sia uscita dalla Champions League, troveremo una squadra arrabbiata ma noi scenderemo in campo per dare continuità ai risultati. Siamo convinti di poter mettere in difficoltà la Juve con le nostre qualità» Simeone – «Mi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021): le parole del tecnico alla vigilia della sfida contro la Juventus, match valido per la 27ª giornata di Serie A Dopo tre risultati utili consecutivi il Cagliari si appresta a sfidare la Juventus di Pirlo alla Sardegna Arena, match valido per la 27ª giornata di Serie A. Nel giorno di vigilia, sabato 13 marzo, Leonardoparla inper presentare l’incontro. Ecco le sue parole: «Troviamo una squadra forte e di grande valore, secondo me ha la migliore rosa del campionato. Dispiace che sia uscita dalla Champions League, troveremo una squadra arrabbiata ma noi scenderemo in campo per dare continuità ai risultati. Siamo convinti di poter mettere in difficoltà la Juve con le nostre qualità»– «Mi ...

