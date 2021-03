Conferenza stampa Pirlo: «Ronaldo? Voci normali dopo un’eliminazione» (Di sabato 13 marzo 2021) Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico alla vigilia di Cagliari Juve, sfida valida per la 27ª giornata di Serie A La Juve si mette alle spalle la bruciante eliminazione contro il Porto in Champions League, scendendo in campo domenica contro il Cagliari nella 27ª giornata di campionato. «La squadra si sta riprendendo. È stata una bella botta, ieri ci siamo allenati tutti insieme. La strada per Cagliari è in testa ai ragazzi. Loro hanno cambiato allenatore e ottenuto subito buoni risultati. Sarà una partita importante dopo l’eliminazione. Ci vorrà spirito di squadra per fare una grande partita». Ronaldo – «Sta bene, normale sia deluso da quanto successo. Ma come lui lo è tutta la squadra. Si è allenato bene e ha recuperato per giocare domani sera. Normale ci siano Voci ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021): le parole del tecnico alla vigilia di Cagliari Juve, sfida valida per la 27ª giornata di Serie A La Juve si mette alle spalle la bruciante eliminazione contro il Porto in Champions League, scendendo in campo domenica contro il Cagliari nella 27ª giornata di campionato. «La squadra si sta riprendendo. È stata una bella botta, ieri ci siamo allenati tutti insieme. La strada per Cagliari è in testa ai ragazzi. Loro hanno cambiato allenatore e ottenuto subito buoni risultati. Sarà una partita importantel’eliminazione. Ci vorrà spirito di squadra per fare una grande partita».– «Sta bene, normale sia deluso da quanto successo. Ma come lui lo è tutta la squadra. Si è allenato bene e ha recuperato per giocare domani sera. Normale ci siano...

Advertising

petergomezblog : Pandemia Covid, “Inaccettabile non poter fare domande”: un anno fa le giuste proteste delle organizzazioni dei gior… - fattoquotidiano : Zaia e i “caregiver”, il presidente del Veneto sbaglia pronuncia e fa confusione in conferenza stampa: “Sono gli au… - matteosalvinimi : In diretta da Roma, conferenza stampa sul progetto della Lega per la Capitale, state con noi. #romatornacapitale… - AquilottoEddy : RT @OfficialSSLazio: #LazioCrotone ?? Le dichiarazioni di Mister #Inzaghi in conferenza stampa: '@FelipaoCaicedo si fa sempre trovare pronto… - fava_b : RT @petergomezblog: Pandemia Covid, “Inaccettabile non poter fare domande”: un anno fa le giuste proteste delle organizzazioni dei giornali… -