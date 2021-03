Conferenza stampa Pirlo: “Nuovo ruolo per Kulusevski. Sul futuro di CR7..” (Di sabato 13 marzo 2021) Conferenza stampa Pirlo – A poco più di 24 ore dal match di domani tra Cagliari e Juventus, il tecnico ha parlato in Conferenza stampa. Ha parlato sia del futuro di Ronaldo che degli indisponibili. Ecco di seguito le sue parole: “La squadra si sta riprendendo, è stata una bella botta, la strada per Cagliari è chiara ai ragazzi. Dai momenti di grande tristezza bisogna tirare fuori il meglio e potremo farlo già da domani”. Conferenza stampa Pirlo, le parole del tecnico RONALDO – “Sta bene, è normale sia deluso, lui come tutti. Si è allenato bene, penso abbia recuperato per giocare domani. Le voci sono normali, lui è il personaggio più importante del mondo nel calcio con Messi. Ha sempre fatto bene alla Juve e dimostrato il suo valore, ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 13 marzo 2021)– A poco più di 24 ore dal match di domani tra Cagliari e Juventus, il tecnico ha parlato in. Ha parlato sia deldi Ronaldo che degli indisponibili. Ecco di seguito le sue parole: “La squadra si sta riprendendo, è stata una bella botta, la strada per Cagliari è chiara ai ragazzi. Dai momenti di grande tristezza bisogna tirare fuori il meglio e potremo farlo già da domani”., le parole del tecnico RONALDO – “Sta bene, è normale sia deluso, lui come tutti. Si è allenato bene, penso abbia recuperato per giocare domani. Le voci sono normali, lui è il personaggio più importante del mondo nel calcio con Messi. Ha sempre fatto bene alla Juve e dimostrato il suo valore, ...

Advertising

petergomezblog : Pandemia Covid, “Inaccettabile non poter fare domande”: un anno fa le giuste proteste delle organizzazioni dei gior… - fattoquotidiano : Zaia e i “caregiver”, il presidente del Veneto sbaglia pronuncia e fa confusione in conferenza stampa: “Sono gli au… - acmilan : ?? - SonDandelion : RT @Keynesblog: @pietroraffa Interessante. Non prendersi la responsabilità dei propri decreti mandando 2 ministri in conferenza stampa al p… - FraNasato : Pioli in conferenza stampa: “Calabria e Romagnoli sono acciaccati e in dubbio. Theo Hernandez, Calhanoglu e Rebic p… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Bologna, Mihajlovic: Vi racconto quella volta che Caniggia... BOLOGNA - Domani il Bologna ospiterà la Sampdoria , e il tecnico Sinisa Mihajlovic si prepara ad affrontare la sua ex squadra. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Il torneo è ancora lungo . Giochiamo gara per gara. Le prossime sono due partite alla nostra portata, ma dobbiamo restare concentrati e cercare di fare il meglio possibile. Testa ...

Covid - 19, Giani: 'Nessun comune della provincia di Siena sarà in zona rossa' Questo il commento del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine della conferenza stampa con i giornalisti per alcuni comunicazioni riguardanti la situazione Covid - 19 nella Regione.

In diretta sulla pagina Facebook della Provincia Coronavirus: alle 17.30 conferenza stampa Ufficio Stampa Zona rossa per Arezzo, Prato e Pistoia Arezzo, Prato e Pistoia in zona rossa insieme ad altri 10 comuni di altre province della Toscana. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione, Eugenio Giani. "In Toscana zona rossa per tutti i c ...

LIVE – Milan-Napoli, la conferenza stampa di Pioli La conferenza stampa di mister Stefano Pioli in vista del big match di domani sera, tra i rossoneri ed il Napoli a San Siro. Dopo le fatiche europee, il Milan torna domani in campo per la 27.a ...

BOLOGNA - Domani il Bologna ospiterà la Sampdoria , e il tecnico Sinisa Mihajlovic si prepara ad affrontare la sua ex squadra. Queste le sue parole in: "Il torneo è ancora lungo . Giochiamo gara per gara. Le prossime sono due partite alla nostra portata, ma dobbiamo restare concentrati e cercare di fare il meglio possibile. Testa ...Questo il commento del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine dellacon i giornalisti per alcuni comunicazioni riguardanti la situazione Covid - 19 nella Regione.Arezzo, Prato e Pistoia in zona rossa insieme ad altri 10 comuni di altre province della Toscana. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione, Eugenio Giani. "In Toscana zona rossa per tutti i c ...La conferenza stampa di mister Stefano Pioli in vista del big match di domani sera, tra i rossoneri ed il Napoli a San Siro. Dopo le fatiche europee, il Milan torna domani in campo per la 27.a ...