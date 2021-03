Conferenza stampa Pioli: «Contro il Napoli recuperiamo tre giocatori» (Di sabato 13 marzo 2021) Conferenza stampa Pioli: le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della sfida tra Milan e Napoli in programma domani a San Siro Stefano Pioli parla in Conferenza stampa alla vigilia del match Milan-Napoli. Le parole del tecnico rossonero: SULLA FOTO IN SPOGLIATOIO – «È la scintilla che il Milan deve sempre avere. Durante la stagione ci sono delle difficoltà da superare, noi ci hanno fatto capire che vuol dire essere una squadra. Questo ci ha fatto molto crescere. Quella foto lì c’è, è stata una serata particolare. È bello capire i passaggi che abbiamo superato.» SUL Napoli – «Una squadra che gioca un bel calcio, con grande qualità. Hanno passato un momento delicato ma si sono compattati con l’allenatore. Ci aspetta una gara ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021): le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della sfida tra Milan ein programma domani a San Siro Stefanoparla inalla vigilia del match Milan-. Le parole del tecnico rossonero: SULLA FOTO IN SPOGLIATOIO – «È la scintilla che il Milan deve sempre avere. Durante la stagione ci sono delle difficoltà da superare, noi ci hanno fatto capire che vuol dire essere una squadra. Questo ci ha fatto molto crescere. Quella foto lì c’è, è stata una serata particolare. È bello capire i passaggi che abbiamo superato.» SUL– «Una squadra che gioca un bel calcio, con grande qualità. Hanno passato un momento delicato ma si sono compattati con l’allenatore. Ci aspetta una gara ...

