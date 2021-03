Conferenza stampa Mihajlovic: «Samp? Cerco di lavorare sulla mia squadra, poco sull’avversario» (Di sabato 13 marzo 2021) Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha analizzato la sfida contro la Sampdoria in Conferenza stampa: le sue parole Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha presentato la sfida casalinga contro la Sampdoria: le sue parole in Conferenza stampa. SALVEZZA – «Il campionato è ancora lungo. Giochiamo partita per partita. Le prossime sono due sfide alla nostra portata, però dobbiamo rimanere sempre concentrati e cercare di fare il meglio possibile. Ora pensiamo alla Sampdoria, sarà una gara dura, ma se mettiamo in campo il giusto atteggiamento possiamo far bene. Dipende molto da noi». INFORTUNATI – «Dijks, Tomi e Soumaoro? Ieri si sono allenati tutti, sono tutti recuperabili. Vediamo oggi in allenamento, ma credo che saranno tutti ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Sinisa, tecnico del Bologna, ha analizzato la sfida contro ladoria in: le sue parole Sinisa, tecnico del Bologna, ha presentato la sfida casalinga contro ladoria: le sue parole in. SALVEZZA – «Il campionato è ancora lungo. Giochiamo partita per partita. Le prossime sono due sfide alla nostra portata, però dobbiamo rimanere sempre concentrati e cercare di fare il meglio possibile. Ora pensiamo alladoria, sarà una gara dura, ma se mettiamo in campo il giusto atteggiamento possiamo far bene. Dipende molto da noi». INFORTUNATI – «Dijks, Tomi e Soumaoro? Ieri si sono allenati tutti, sono tutti recuperabili. Vediamo oggi in allenamento, ma credo che saranno tutti ...

