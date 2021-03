Conferenza stampa Fonseca: «Domani cambierò 4-5 giocatori» (Di sabato 13 marzo 2021) Intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, Paulo Fonseca ha così presentato la sfida di Domani Intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, Paulo Fonseca ha così presentato la sfida di Domani: «Cristante vediamo Domani. Stiamo giocando molte partite e abbiamo giocatori che hanno giocato quasi tutte le partite sono stanchi più degli altri. Per questo dobbiamo cambiare, dobbiamo avere Domani giocatori più freschi. Non voglio dire che voglio cambiare tutta la squadra ma abbiamo bisogno di cambiare qualche giocatore perché abbiamo questa stanchezza. Principalmente questi che hanno giocato più partite. Poi ci sono alcuni ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Intervenuto inalla vigilia della sfida contro il Parma, Pauloha così presentato la sfida diIntervenuto inalla vigilia della sfida contro il Parma, Pauloha così presentato la sfida di: «Cristante vediamo. Stiamo giocando molte partite e abbiamoche hanno giocato quasi tutte le partite sono stanchi più degli altri. Per questo dobbiamo cambiare, dobbiamo averepiù freschi. Non voglio dire che voglio cambiare tutta la squadra ma abbiamo bisogno di cambiare qualche giocatore perché abbiamo questa stanchezza. Principalmente questi che hanno giocato più partite. Poi ci sono alcuni ...

