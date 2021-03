Concorso straordinario, le prime bocciature per i docenti che hanno già insegnato almeno per tre anni scolastici. Amarezza e delusione (Di sabato 13 marzo 2021) Concorso straordinario per il ruolo: arrivano i primi risultati della prova scritta e anche le prime delusioni. Le parole sono quelle di una candidata della classe di Concorso A041 in Friuli Venezia Giulia ma rappresentano probabilmente il pensiero di coloro che non potranno usufruire del risultato del Concorso neanche per l'abilitazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 marzo 2021)per il ruolo: arrivano i primi risultati della prova scritta e anche ledelusioni. Le parole sono quelle di una candidata della classe diA041 in Friuli Venezia Giulia ma rappresentano probabilmente il pensiero di coloro che non potranno usufruire del risultato delneanche per l'abilitazione. L'articolo .

