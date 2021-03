Come sta Dayane Mello dopo il GF Vip? “A volte vorrei tornare nella Casa” – VIDEO (Di sabato 13 marzo 2021) Nelle passate ore Sonia Lorenzini ha fatto una diretta Instagram con Dayane Mello molto attesa soprattutto dai fan di quest’ultima. La modella brasiliana ha svelato Come sta vivendo questo momento post GF Vip ed ha scherzato con i suoi fan. Dayane Mello, ecco Come sta dopo il GF Vip Dayane Mello, dopo diversi mesi di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 13 marzo 2021) Nelle passate ore Sonia Lorenzini ha fatto una diretta Instagram conmolto attesa soprattutto dai fan di quest’ultima. La modella brasiliana ha svelatosta vivendo questo momento post GFed ha scherzato con i suoi fan., eccostail GFdiversi mesi di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

