Come è morto Giovanni Gastel? L’addio di Vasco Rossi (Di sabato 13 marzo 2021) Come è morto Giovanni Gastel? Il famoso fotografo, di fama internazionale, vanta all’attivo gli scatti già belli dei principali personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo a livello internazionale. Tra i tanti, ha fotografato Vasco Rossi, Maradona, Pino Daniele, Barack Obama, Fiorello, Johnny Depp, solo per citarne alcuni. Giovanni Gastel è scomparso oggi. A darne l’annuncio è l’agenzia di stampa Ansa – che ha appreso la notizia dall’ufficio stampa del fotografo – alla quale hanno fatto eco i messaggi dei personaggi che nel corso degli ultimi anni hanno avuto la possibilità di posare per lui. Tra i primi a salutarlo, il rocker di Zocca Vasco Rossi, che ha condiviso una selezione di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 13 marzo 2021)? Il famoso fotografo, di fama internazionale, vanta all’attivo gli scatti già belli dei principali personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo a livello internazionale. Tra i tanti, ha fotografato, Maradona, Pino Daniele, Barack Obama, Fiorello, Johnny Depp, solo per citarne alcuni.è scomparso oggi. A darne l’annuncio è l’agenzia di stampa Ansa – che ha appreso la notizia dall’ufficio stampa del fotografo – alla quale hanno fatto eco i messaggi dei personaggi che nel corso degli ultimi anni hanno avuto la possibilità di posare per lui. Tra i primi a salutarlo, il rocker di Zocca, che ha condiviso una selezione di ...

Advertising

RaiNews : Riconosciuto universalmente come il re del liscio, si trovava ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena dopo che l… - Corriere : Sla, Roberto Sanna è morto come aveva deciso: il suicidio assistito in una clinica svizzera - MagiaGelada : RT @RaiNews: E' morto #giovannigastel. La fotografia come atto di seduzione - bbeghella : RT @RaiNews: E' morto #giovannigastel. La fotografia come atto di seduzione - PDarK77 : Ahh è il vaccino ch'è sfortunato non chi se l'è fatto e come minimo sta male, ma ce anche chi è morto e hanno il co… -