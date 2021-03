Colpo di coda dell'inverno, tornano gelate e neve (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - La primavera meteorologica si prepara a subire uno scacco da parte di un Colpo di coda invernale. Se domenica avvertiremo i primi segnali di questo cambiamento, sarà da lunedì che il tempo acquisterà gradualmente caratteristiche poco consone alla stagione in corso. Il team del sito 'www.iLMeteo.it' avvisa che la prossima settimana partirà con un clima molto ventoso per il soffiare di intensi venti di maestrale che se da una parte puliranno il cielo su molte regioni, dall'altra faranno calare le temperature notturne con il ritorno delle gelate in pianura sulle regioni settentrionali. Nei giorni successivi una serie di impulsi instabili alimentati da aria via via più fredda in arrivo dai quadranti nordorientali, interesseranno principalmente il Centro-Sud. Ma sarà da giovedì 18 e poi venerdì 19 marzo che un nuovo ... Leggi su agi (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - La primavera meteorologica si prepara a subire uno scacco da parte di undiinvernale. Se domenica avvertiremo i primi segnali di questo cambiamento, sarà da lunedì che il tempo acquisterà gradualmente caratteristiche poco consone alla stagione in corso. Il team del sito 'www.iLMeteo.it' avvisa che la prossima settimana partirà con un clima molto ventoso per il soffiare di intensi venti di maestrale che se da una parte puliranno il cielo su molte regioni, dall'altra faranno calare le temperature notturne con il ritornoin pianura sulle regioni settentrionali. Nei giorni successivi una serie di impulsi instabili alimentati da aria via via più fredda in arrivo dai quadranti nordorientali, interesseranno principalmente il Centro-Sud. Ma sarà da giovedì 18 e poi venerdì 19 marzo che un nuovo ...

