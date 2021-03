Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021 | Marco Odermatt si porta a 31 punti da Alexis Pinturault

(Di sabato 13 marzo 2021) Riaperta definitivamente la lotta per la Sfera di Cristallo in campo maschile. Lo svizzerocon il fantastico successo ottenuto nel gigante di Kranjska Gora si ria soli 31dal leader didelil transche ha chiuso al quarto posto. Una sfida che si infiamma quando manca uno slalom, in programma domani, e solo le finali Lenzerheide. Di seguito ladelladeldi scimaschile e la graduatoria del gigante.DELGENERALE SCI1....

Marco Odermatt ha vinto lo slalom gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, valevole per ladel Mondo maschile di sci alpino 2020 - 2021 . Lo svizzero ha chiuso con il tempo complessivo ......... validi per 21 punti e dunque sufficienti per la settima posizione in. La Dea inoltre ha ... come per ladi categoria e il Torneo di Viareggio: nel complesso leggiamo dunque di 11 ...L'impressionante vittoria nel gigante di Kranjska Gora ha portato l'elvetico in vetta alla classifica di gigante, ma soprattutto a -31 da Alexis nella generale. 'Incredibile ...Uno straordinario Marco Odermatt trionfa nel gigante di Kranjska Gora ed ottiene una vittoria che riapre completamente la lotta per la Coppa del Mondo generale ... anche di portarsi al comando della ...