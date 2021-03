Clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, davvero possibile? (Di sabato 13 marzo 2021) Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato giunte dalla Spagna, pare che per la prossima stagione possa esserci il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Una rivelazione che ha del Clamoroso circa il possibile addio di CR7 alla Juventus, eliminata agli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. A rendere nota la bomba di mercato, riportata anche da Sky Sport, è stato Josep Pedrerol, noto giornalista de ‘El Chiringuito’, tv molto vicina e attenta alle vicende che riguardano il club madrileno. Le notizie che circolano nella capitale iberica sostengono che il procuratore dell’attaccante portoghese, Jorge Mendes, avrebbe fatto già un sondaggio in casa Real per un possibile ritorno ai blancos. ... Leggi su optimagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato giunte dalla Spagna, pare che per la prossima stagione possa esserci ildial. Una rivelazione che ha delcirca iladdio di CR7 alla Juventus, eliminata agli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. A rendere nota la bomba di mercato, riportata anche da Sky Sport, è stato Josep Pedrerol, noto giornalista de ‘El Chiringuito’, tv molto vicina e attenta alle vicende che riguardano il club madrileno. Le notizie che circolano nella capitale iberica sostengono che il procuratore dell’attaccante portoghese, Jorge Mendes, avrebbe fatto già un sondaggio in casaper unai blancos. ...

Advertising

Fprime86 : RT @CorSport: #Ronaldo, clamoroso ritorno al #RealMadrid??? - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: CR7-Real Madrid, Marca e As in prima pagina spingono per un clamoroso ritorno ai blancos - TuttoMercatoWeb : CR7-Real Madrid, Marca e As in prima pagina spingono per un clamoroso ritorno ai blancos - CorSport : #Ronaldo, clamoroso ritorno al #RealMadrid??? - sportli26181512 : Ronaldo, clamoroso ritorno al Real Madrid?: La Juve riflette sul futuro del portoghese il cui contratto pesa come u… -