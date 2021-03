Ciclismo | Tirreno-Adriatico 2021 | spalla lussata per Manuel Belletti costretto al ritiro

Leggi su oasport

(Di sabato 13 marzo 2021) Termina in maniera pessima l’avventura allaperala causa di una lussazione alla, diretta conseguenza della caduta di ieri. Il ciclista della Eolo-Kometa si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lussazione dellasinistra. L’azzurro, quindi, non si è presentato ai nastri di partenza della frazione di oggi. Il ds Stefano Zanatta, così come riportato da cyclingpro.net, ha commentato così l’accaduto: “Siamo davvero dispiaciuti per quanto successo a, che è stato davvero sfortunatissimo. Dispiaciuti per lui, e dispiaciuti per la squadra perchéè l’elemento di maggior esperienza e la sua presenza in ...