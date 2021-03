Ciao Darwin | tutti gli occhi su Ema Kovac | chi è il fidanzato famoso di Madre Natura

(Di sabato 13 marzo 2021)è tornato il tv. Venerdì 12 marzo 2021, in prima serata, sono partiti i 5 appuntamenti di ‘– A grande richiesta’ in cui il pubblico di Canael 5 rivivrà le puntate più divertenti dello storico programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e, ovviamente, le diverseche hanno conquistato i telespettatori. In pratica sono state selezionate 5 puntate delle tante edizioni che si sono susseguite che hanno raccolto maggior successo e ad aprire le danze è stata una puntata dell’edizione numero 8, Chic contro Choc, e la bellissima Emanei panni di. Ma che fine ha fatto la modella croata che molti ricorderanno anche in coppia con Dayane Mello a Pechino Express?Ecco, Pechino ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciao Darwin

Canzone segreta vsa Grande Richiesta : chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 12 marzo 2021 ? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale ...Ascolti 12 marzo: i dati auditel di Canzone Segreta, il nuovo show condotto da Serena Rossi, e diSfida inedita quella in ascolti di ieri sera, venerdì 12 marzo 2021: su Rai1 è andata in onda, infatti, la prima puntata del nuovo programma condotto da Serena Rossi, 'Canzone Segreta', ...Partenza un po’ timida per il nuovo programma di Serena Rossi su Rai 1 dal titolo Canzone segreta. I dati dell’auditel dicono che ha chiuso con 4.168.000 spettatori pari al 19.3% di share, avendo, di ...Napoli – Dopo il successo di Mina Settembre, Serena Rossi trionfa ancora. Bene, infatti, il debutto di Canzone Segreta. Il nuovo varietà di Rai 1, andato in onda venerdì 12 marzo 2021 in prima serata, ...