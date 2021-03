Chi è il vero nemico della fede cristiana? (Di sabato 13 marzo 2021) Il rapporto fra la ragione e la fede, una discussione, tutt’oggi, ancora aperta. La ragione che, molto spesso, cerca di spiegare ogni cosa, Dio compreso. Ma che sotto certi aspetti deve anche arrendersi. Dall’altro lato c’è la fede cristiana che, in molti casi, riesce a mettere in crisi la ragione stessa. Un romanzo le racchiude L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 13 marzo 2021) Il rapporto fra la ragione e la, una discussione, tutt’oggi, ancora aperta. La ragione che, molto spesso, cerca di spiegare ogni cosa, Dio compreso. Ma che sotto certi aspetti deve anche arrendersi. Dall’altro lato c’è lache, in molti casi, riesce a mettere in crisi la ragione stessa. Un romanzo le racchiude L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Radio1Rai : ??Non è vero che tuteliamo solo i dipendenti del pubblico. Da mesi siamo impegnati a garantire protezione sociale pe… - borghi_claudio : @RobertoBurioni @Cartabellotta Scusi Professore, solidarietà per cosa? Non è che se quel simpaticone di Bottura (no… - Enzo_Miccio : Zarrillo con la tinta della Montalcini, Riccardo Fogli che saltella sul palco e uno che canta una canzone di Paolo… - yutaismymoon : E andare un passo più avanti, essere sempre vero Spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero E andare un pass… - KattInForma : Chi è il vero nemico della fede cristiana? -