Chi è Deddy Amici 20 | Biografia | Età | Storia | Instagram e Curiosità

Deddy Amici 20: Biografia, Età, Storia, Instagram e Curiosità

Deddy, all'anagrafe Dennis Rizzi, è un cantautore originario di Torino allievo della scuola di Amici 20 talent show condotto da Maria De Filippi. Nella scuola di Amici sta vivendo una Storia con la ballerina Rosa Di Grazia ed è uno dei cantanti che accedo alla fase del serale di Amici in onda dal 20 marzo 2021. 

Chi è Deddy? 
Nome: Dennis Rizzi 
Nome D'arte: Deddy 
Luogo di nascita: Torino 
Data di nascita: 30 maggio 2001 
Età: 19 anni 
Segno Zodiacale: Gemelli 
Professione: barbiere e cantautore 
Altezza: 180 cm 
Peso: peso non disponibile 
Tatuaggi: nessuno visibile 
Profilo Instagram Ufficiale: @sonoDeddy

