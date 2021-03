Chi è Antonino Spinalbese Fidanzato Belen: Biografia, Età e Instagram (Di sabato 13 marzo 2021) Antonino Spinalbese è un fotografo e hair stylist di 26 anni originario della Liguria, noto anche per essere il Fidanzato di Belén Rodriguez da agosto 2020. Belen e Antonino aspettano una figlia di nome Luna Marie che nascerà a inizio estate. Chi è Antonino Spinalbese? Nome: Antonino Spinalbese Data di nascita: 1 febbraio 1995 Età: 26 Anni Segno zodiacale: Acquario Professione: Hairstylist, Fotografo Luogo di nascita: La Spezia Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi: Antonino sul suo corpo ha alcuni tatuaggi visibili, la scritta in inglese sul braccio destro “Unbroken” ha inoltre un altro disegno visibile sulla spalla, una frase scritta in arabo sul bicipite e ... Leggi su chiecosa (Di sabato 13 marzo 2021)è un fotografo e hair stylist di 26 anni originario della Liguria, noto anche per essere ildi Belén Rodriguez da agosto 2020.aspettano una figlia di nome Luna Marie che nascerà a inizio estate. Chi è? Nome:Data di nascita: 1 febbraio 1995 Età: 26 Anni Segno zodiacale: Acquario Professione: Hairstylist, Fotografo Luogo di nascita: La Spezia Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi:sul suo corpo ha alcuni tatuaggi visibili, la scritta in inglese sul braccio destro “Unbroken” ha inoltre un altro disegno visibile sulla spalla, una frase scritta in arabo sul bicipite e ...

