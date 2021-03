"Che segretario sarà". Da Lilli Gruber è già partita la beatificazione di Letta: farsa rosso-spinta (Di sabato 13 marzo 2021) “Non chiedo unanimità ma verità, che messaggio ha voluto dare Enrico Letta?”. Con tale domanda Lilli Gruber ha innescato la discussione sul nuovo segretario del Pd, che ha monopolizzato la puntata di Otto e Mezzo andata in onda su La7 nella serata di sabato 13 marzo. E subito è partita la beatificazione di Letta, operata innanzitutto da Luca Telese: “Il suo è un bel messaggio, tra l'altro non c'era trucco, non c'era microfono, non c'era un muro dietro le quinte, mi è sembrata una cosa carina”. Il giornalista di Tpi ha apprezzato la richiesta di “non unanimismo”, sottolineando però che adesso sarà sostenuto anche da “minoranze e renziani che fecero una guerriglia dicendo che era il peggior premier della storia. E invece ora dicono ‘santo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) “Non chiedo unanimità ma verità, che messaggio ha voluto dare Enrico?”. Con tale domandaha innescato la discussione sul nuovodel Pd, che ha monopolizzato la puntata di Otto e Mezzo andata in onda su La7 nella serata di sabato 13 marzo. E subito èladi, operata innanzitutto da Luca Telese: “Il suo è un bel messaggio, tra l'altro non c'era trucco, non c'era microfono, non c'era un muro dietro le quinte, mi è sembrata una cosa carina”. Il giornalista di Tpi ha apprezzato la richiesta di “non unanimismo”, sottolineando però che adessosostenuto anche da “minoranze e renziani che fecero una guerriglia dicendo che era il peggior premier della storia. E invece ora dicono ‘santo ...

