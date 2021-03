Cercola | rimosso il murale dedicato al pregiudicato ucciso

(Di sabato 13 marzo 2021) Stamattina a(Napoli), in via Matilde Serao, angolo via Moro, l’amministrazione comunale, assistita dalle Forze dell’ordine, ha provveduto alla cancellazione dela Giuseppe Sannino,il 25 giugno 2012 a colpi di arma da fuoco. Lo rende noto la Prefettura di Napoli. Ilera stato realizzato sul muro perimetrale di una scuola di proprietà pubblica. L’azione è scattata a seguito di operazione concordata in apposito tavolo tecnico, in ottemperanza agli esiti del Comitato ordine e sicurezza pubblica dell’area metropolitana del 4 marzo scorso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

