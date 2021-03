Advertising

TV7Benevento : Centrosinistra: Epifani, 'tutti riuniti? Discutiamo, ma il pluralismo è ricchezza'... - Mariate48641882 : RT @PieraBelfanti: Io suggerirei di 'aiutarli a casa loro' Epifani a Letta: 'Riunisca il centrosinistra e si prosegua con l'alleanza con M… - CaressaGiovanni : Epifani a Letta: 'Riunisca il centrosinistra e si prosegua con l'alleanza con M5s' - PieraBelfanti : Io suggerirei di 'aiutarli a casa loro' Epifani a Letta: 'Riunisca il centrosinistra e si prosegua con l'alleanza… - LanzoIgor : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Centrosinistra Epifani

Metro

Lo dice in una intervista a La Stampa Guglielmo, ex segretario del Pd, poi fuoriuscito, reggente del partito nel 2013 quando Enrico Letta era premier.'C'è un campo largo dida ......ridurre la frammentazione del campo die costruire un'alleanza più forte, altrimenti andiamo incontro a una sconfitta clamorosa alle prossime elezioni". Lo ha detto Guglielmo, ...Così a L'Ospite, su Sky TG24 l'esponente di LeU Guglielmo Epifani. “Nel mondo e nella politica di ... da dentro il Pd, nel campo largo del centrosinistra e, aggiungo poi io, in alleanza con il M5S, ...Roma, 13 mar (Adnkronos) – Riunire il centrosinistra in un’unica formazione sarebbe utile? “Di quello ne discutiamo assieme: non possiamo premettere il risultato. Noi siamo tutti nello stesso campo, a ...