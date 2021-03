Centro massaggi aperto nonostante la zona rossa, blitz della polizia locale: immediata la chiusura (Di sabato 13 marzo 2021) FALCONARA - Tenevano aperto il Centro massaggi nonostante la zona rossa, ma la saracinesca alzata, a poca distanza della stazione, non è passata inosservata agli agenti della polizia locale di ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 13 marzo 2021) FALCONARA - Tenevanoilla, ma la saracinesca alzata, a poca distanzastazione, non è passata inosservata agli agentidi ...

Advertising

TaccaRiccardo : @Noiconsalvini Certo pirlone con Bertolaso possiamo anche andare in 900 sotto i gazebo x fare una fila chilometrica… - EugPascale : RT @BlackOutTotale: #Salvini: '#Bertolaso sindaco? Per me è persona concreta, conosce #Roma palmo a palmo..' Soprattutto il centro massaggi… - sotirias : RT @BlackOutTotale: #Salvini: '#Bertolaso sindaco? Per me è persona concreta, conosce #Roma palmo a palmo..' Soprattutto il centro massaggi… - vincengiove : RT @BlackOutTotale: #Salvini: '#Bertolaso sindaco? Per me è persona concreta, conosce #Roma palmo a palmo..' Soprattutto il centro massaggi… - Cosi49Cosimo : RT @BlackOutTotale: #Salvini: '#Bertolaso sindaco? Per me è persona concreta, conosce #Roma palmo a palmo..' Soprattutto il centro massaggi… -