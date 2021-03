Celebra la messa da Blues Brother, gaffe social per un prete. Ma lui scherza: “Almeno non ero Rambo” (Di sabato 13 marzo 2021) Un prete è apparso in live streaming su Zoom con le sembianze di un Blues Brother. Il reverendo Vaughan Roberts, 62 anni, si è presentato così in diretta streaming, con il celebre copricapo nero e gli occhiali da sole scuri, proprio come Joliet Jake Blues nel famosissimo film del 1980. Nel capolavoro diretto da John Landis, John Belushi e Dan Aykroyd interpretano il ruolo di due fratelli in “missione di Dio” che cercano di riunire la loro vecchia band per salvare un orfanotrofio. LEGGI ANCHE => “Non sono un gattino”: gaffe di un avvocato su zoom. I precedenti più divertenti dal prete Gandalf all’amante nuda del giornalista Il reverendo Roberts ha spiegato l’accaduto rivelando che sua moglie Mandy, 62 anni, aveva inavvertitamente aggiunto un filtro ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 13 marzo 2021) Unè apparso in live streaming su Zoom con le sembianze di un. Il reverendo Vaughan Roberts, 62 anni, si è presentato così in diretta streaming, con il celebre copricapo nero e gli occhiali da sole scuri, proprio come Joliet Jakenel famosissimo film del 1980. Nel capolavoro diretto da John Landis, John Belushi e Dan Aykroyd interpretano il ruolo di due fratelli in “missione di Dio” che cercano di riunire la loro vecchia band per salvare un orfanotrofio. LEGGI ANCHE => “Non sono un gattino”:di un avvocato su zoom. I precedenti più divertenti dalGandalf all’amante nuda del giornalista Il reverendo Roberts ha spiegato l’accaduto rivelando che sua moglie Mandy, 62 anni, aveva inavvertitamente aggiunto un filtro ...

