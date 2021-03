C'è posta per te 2021: Luciana Littizzetto e Gemma Galgani ospiti dell'ultima puntata, stasera su Canale 5 (Di sabato 13 marzo 2021) C'è posta per te 2021 torna stasera su Canale 5 alle 21:25 con l'ultima puntata di stagione e con tre ospiti d'eccezione: Luciana Littizzetto, Alessandra Amoroso e Gemma Galgani. C'è posta per te 2021 torna stasera su Canale 5, alle 21:25 con l'ultima puntata di stagione, quella che chiude un ciclo trionfale per Maria De Filippi che, di sabato in sabato, si è riconfermata regina degli ascolti con uno dei suoi programmi più amati. ospiti di questo sabato 13 marzo 2021 sono Alessandra Amoroso, ammirata la settimana scorsa sul palco del Festival di Sanremo, e ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 marzo 2021) C'èper tetornasu5 alle 21:25 con l'di stagione e con tred'eccezione:, Alessandra Amoroso e. C'èper tetornasu5, alle 21:25 con l'di stagione, quella che chiude un ciclo trionfale per Maria De Filippi che, di sabato in sabato, si è riconfermata regina degli ascolti con uno dei suoi programmi più amati.di questo sabato 13 marzosono Alessandra Amoroso, ammirata la settimana scorsa sul palco del Festival di Sanremo, e ...

Advertising

ilfoglio_it : Renzi col giubbotto di pelle ad “Amici”, Fassino a “C’è posta per te” in cerca della tata, il risotto di D’Alema e… - QuiMediaset_it : Nell'ultimo appuntamento con #cepostaperte @AmorosoOF e @lucianinalitti ospiti di #MariaDeFilippi In prima serata s… - Floriyyyy : RT @miriammiyy: neanche Maria a c'è posta per te ha riunito un padre e un figlio in questo modo HADI HADI #hatirliyorum - HUGMEL0U : madonna stasera puntata col botto a c'è posta per te con gemma e luciana - alevig5 : RT @miriammiyy: neanche Maria a c'è posta per te ha riunito un padre e un figlio in questo modo HADI HADI #hatirliyorum -