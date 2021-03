Caterina Balivo e i ritocchi estetici: l’attacco al programma Tv (Di sabato 13 marzo 2021) Caterina Balivo si è scagliata contro un programma Tv, relativamente a dei suoi presunti ritocchi estetici Caterina Balivo (Instagram)Negli ultimi anni l’ascesa della popolarità della Balivo è stata inarrestabile. L’ex modella infatti, dopo l’avventura come concorrente di Miss Italia, ha ottenuto sempre più incarichi televisivi. La conduttrice napoletana lo scorso anno ha rallentato la sua attività per un periodo, allontanandosi dal piccolo schermo. La causa è da ricondurre in parte alla pandemia che ancora oggi affrontiamo. In un momento così delicato infatti, Caterina ha preso questa decisione per poter rimanere vicino alla sua famiglia. Da quel che vediamo quotidianamente sulle sue storie di Instagram, la showgirl ... Leggi su kronic (Di sabato 13 marzo 2021)si è scagliata contro unTv, relativamente a dei suoi presunti(Instagram)Negli ultimi anni l’ascesa della popolarità dellaè stata inarrestabile. L’ex modella infatti, dopo l’avventura come concorrente di Miss Italia, ha ottenuto sempre più incarichi televisivi. La conduttrice napoletana lo scorso anno ha rallentato la sua attività per un periodo, allontanandosi dal piccolo schermo. La causa è da ricondurre in parte alla pandemia che ancora oggi affrontiamo. In un momento così delicato infatti,ha preso questa decisione per poter rimanere vicino alla sua famiglia. Da quel che vediamo quotidianamente sulle sue storie di Instagram, la showgirl ...

