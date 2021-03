Caso George Floyd | Minneapolis dona 27 milioni di dollari alla famiglia come risarcimento

Leggi su vanityfair

(Di sabato 13 marzo 2021) 27 milioni di dollari. È questa la cifra che la città Minneapolis consegnerà alla famiglia di George Floyd, l’afroamericano morto a maggio del 2020 dopo che un agente di polizia bianco gli ha impedito di respirare per quasi nove minuti, come risarcimento per la tragedia. Si tratta di una delle somme più alte decise per un evento mal condotto della polizia, eventualità votata all’unanimità dal consiglio comunale per permettere alla giustizia di fare il suo corso e riconoscere la responsabilità degli agenti coinvolti nella morte di Floyd.