Captain Phillips – Attacco in mare aperto: realtà o finzione? La vera storia "Captain Phillips – Attacco in mare aperto" è un film tratto da una storia vera: la trama è ispirata al dirottamento della nave mercantile statunitense maresk Alabama, avvenuto nel 2009. L'8 aprile 2009 quattro pirati somali dirottarono la nave mercantile degli Stati Uniti Maersk Alabama mentre si trovava sulle acque della Somalia e presero in ostaggio il comandante Richard Phillips per chiedere un riscatto di 10 milioni di dollari. Fu il primo dirottamento di una nave da carico statunitense in circa 200 anni di storia navale. L'equipaggio aveva preso parte a una spedizione umanitaria per il Programma alimentare mondiale, con l'obiettivo di trasportare migliaia di tonnellate di merci dall'Oman al ...

