Canzone Segreta, Serena Rossi trionfa ancora e batte Ciao Darwin

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo il successo di Mina Settembre, Serena Rossi trionfa ancora. Bene, infatti, il debutto di Canzone Segreta. Il nuovo varietà di Rai 1, andato in onda venerdì 12 marzo 2021 in prima serata, ha raccolto davanti al video 4.168.000 telespettatori pari al 19,4% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin – A Grande Richiesta ha raccolto davanti al video 2.594.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 The Good Doctor 4 ha interessato 1.380.000 spettatori pari al 5% di share mentre The Resident 2 905.000 spettatori (4.2%). Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l'attenzione di 1.335.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Titolo V ha raccolto davanti al video 480.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. ...

Raiofficialnews : “#CanzoneSegreta vive di musica e di emozioni: spero che questo arrivi a chi ci segue da casa e che sia quella care… - jacketto_ : il cantante mascherato è baby alieno walked so that la canzone segreta could run - bubinoblog : #CanzoneSegreta ieri sera nettamente sopra obiettivo. Quindi è una doppia vittoria. L'intrattenimento di #Rai1 ha g… - Tellusfolio : Carlo Forin. Canzone segreta - MondoTV241 : Ascolti TV venerdì 12 marzo 2021: Canzone Segreta ha la meglio su Ciao Darwin #ascoltiTV -