Can Yaman, arriva la nuova soap “Bay Yanlis” su Canale 5. Ecco il promo (VIDEO) (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo tanti gossip, arriva la notizia definitiva sulle prossime serie con Can Yaman: Mediaset ha acquistato soltanto “Bay Yanlis” (“Signor Sbagliato/ “Mr Wrong”) e non anche “Inadina Ask” (“Amore Testardo”). Si tratta della seconda girata dal divo e la prima con lui protagonista. Ecco come stanno le cose nel dettaglio. La smentita Delusione per le fan di Can Yaman: Fanpage.it ha rivelato, dopo aver interpellato fonti sicure, che Mediaset trasmetterà soltanto l’ultima soap con Can Yaman, “Bay Yanlis“, andata in onda quest’estate in Turchia. Niente da fare per “Inadina Ask“, storia d’amore di 32 puntate trasmessa nella madrepatria nel 2015 (tra l’altro la protagonista femminile, Acelya Topaloglu, sarebbe stata fidanzata con Can). Sarà per un’altra volta? ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo tanti gossip,la notizia definitiva sulle prossime serie con Can: Mediaset ha acquistato soltanto “Bay” (“Signor Sbagliato/ “Mr Wrong”) e non anche “Inadina Ask” (“Amore Testardo”). Si tratta della seconda girata dal divo e la prima con lui protagonista.come stanno le cose nel dettaglio. La smentita Delusione per le fan di Can: Fanpage.it ha rivelato, dopo aver interpellato fonti sicure, che Mediaset trasmetterà soltanto l’ultimacon Can, “Bay“, andata in onda quest’estate in Turchia. Niente da fare per “Inadina Ask“, storia d’amore di 32 puntate trasmessa nella madrepatria nel 2015 (tra l’altro la protagonista femminile, Acelya Topaloglu, sarebbe stata fidanzata con Can). Sarà per un’altra volta? ...

