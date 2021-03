Campania, via alle prenotazioni dei vaccini per gli over 70: come fare (Di sabato 13 marzo 2021) Continuano le vaccinazioni in Campania. Dopo sanitari, ultra-80enni, personale scolastico e delle forze dell’ordine, si procede ora con gli over 70. L’unità di crisi della regione ha comunicato questa mattina che partono le prenotazioni per questa categoria di cittadini campani. L’adesione è sempre online. vaccini in Campania agli over 70 Questa la comunicazione dell’unità di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 13 marzo 2021) Continuano le vaccinazioni in. Dopo sanitari, ultra-80enni, personale scolastico e delle forze dell’ordine, si procede ora con gli70. L’unità di crisi della regione ha comunicato questa mattina che partono leper questa categoria di cittadini campani. L’adesione è sempre online.inagli70 Questa la comunicazione dell’unità di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

